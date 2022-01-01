В Перми три автобусных маршрута вернутся к прежнему расписанию С 11 июля скорректируют движение автобусов №44, 73 и 77 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 июля в связи с завершением ремонта автодороги на плотине КамГЭС изменится движение автобусов маршрутов №44, 73 и 77. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

К прежнему режиму работы вернутся графики маршрутов №44 и 73 (во время ремонта часть рейсов выполнялась до остановок «Улица Маршала Толбухина» и «НПО «Искра»).

А также будут исключены заезды на остановочный пункт «Станция «Лёвшино» маршрута №77. Они вводились для стыковки с расписанием компенсационных электричек.

Изменения позволят установить равномерные интервалы движения автобусов, а пассажирам — вернуться к привычным маршрутам поездок.

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