В центре Перми легковой автомобиль сбил двух пешеходов Они и пассажир иномарки получили травмы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 7 июля, около 11 час. на перекрестке ул Монастырской и Попова столкнулись автомобили Renault Logan и Mazda CX-5. В результате столкновения автомашина Renault изменила траекторию движения и врезалась в двух пешеходов, переходящих проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП травмы получили три человека: пассажир автомобиля Renault и пешеходы.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.





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