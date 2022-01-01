Андрей Стрельцов В «Молоте» появился новый тренер вратарей На этот пост в пермской хоккейной команде назначен Дмитрий Хомутов Поделиться Твитнуть

В пермской хоккейной команде «Молот» произошла смена тренера вратарей. Вместо Вячеслава Седова этим направлением теперь будет заниматься Дмитрий Хомутов. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Хомутов является воспитанником пермской школы хоккея. В своё время он защищал ворота ХК «Молот-Прикамье». Также в его карьере были выступления за ХК «Воронеж» (Воронеж), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Нефтяник» (Лениногорск).

Специалист успел поработать в качестве тренера в «Молоте-Прикамье», череповецкой «Северстали», а также казанском «Барсе».





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