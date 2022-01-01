Елена Синица Amway прекращает деятельность в России Приобретать продукцию можно будет через интернет-магазин компании в Казахстане Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Американская компания Amway прекращает свою деятельность в России. Такое решение принял глобальный совет директоров компании, говорится на сайте производителя.

Уточняется, что регистрация новых клиентов на сайте amway.ru недоступна с 1 июля. При этом для покупки продукции предлагается приобретать через интернет-магазин компании в Казахстане.





Компания Amway производит декоративную косметику и средства для ухода за лицом, биологически активные добавки к пище (БАД), а также товары для ухода за телом для взрослых и детей, товары для кухни, чистящие средства для дома.





В Перми работает один магазин компании по адресу ул.Революции, 21.

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