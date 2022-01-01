Елена Синица В Пермском крае детская смертность возросла на 65% На 77% увеличилось количество суицидов Поделиться Твитнуть

По итогам 2021 года в Пермском крае детская смертность возросла на 65%. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Светланы Денисовой.

Кроме этого, уточняется, что на 77% увеличилось количество суицидов. Таких случаев за прошлый год зафиксировано 23. Помимо этого, выросло число смертей детей от пожаров ( +525%, 25 случаев), ДТП (+260%, 18 случаев).





Ещё на 50% увеличилось число случаев смерти из-за отравлений ( шесть случаев) и на 25% из-за утоплений (15).





В то же время снизился на 56% показатель смертности из-за убийств (четыре случая), на 33% — из-за падений с высоты и асфиксии ( четыре и два случая соответственно).

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