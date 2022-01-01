Елена Синица Минимущества выдало разрешение на достройку дома на ул.Решетникова, 18 Дом планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущества выдало ООО «СтройреспекТ» разрешение на достройку проблемного дома на ул.Решетникова, 18. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Согласно данным реестра регионального минимущества, разрешение было выдано 2 июня. Как ранее сообщал глава краевого минстроя Андрей Колмогоров, жилой комплекс по этому адресу планируется ввести в четвёртом квартале 2022 года.





Компания «СтройреспекТ» уже имела разрешение на строительство жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Решетникова, 18. Срок ввода был второй квартал 2021 года. Тогда директору компании внесли представление. Кроме этого, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

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