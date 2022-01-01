Андрей Стрельцов
Глеб Шейко остаётся в «Парме»
Пермский баскетбольный клуб и игрок продлили сотрудничество
ПБК «Парма» объявил о продления соглашения с Глебом Шейко. Ветеран команды проведёт в Перми и следующий сезон. По сообщению пресс-службы клуба, контракт рассчитан на год.
Шейко является воспитанником пермского баскетбола и выступает за «Парму» с момента основания. В минувшем сезоне баскетболист набирал 7,2 очка, и делал 1,4 подбора. В среднем проводил на площадке 20 минут за матч.
Как заявил главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин, у игрока в новых играх появится шанс ещё больше заявить о себе.
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