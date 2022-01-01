За прошедшие сутки в Пермском крае заразились коронавирусом 52 человека Новые заболевшие выявлены в четырех территориях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 52 новых случая COVID-19. Среди зараженных 13 жителей в возрасте 60 лет и старше. Летальных случаев не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 741.

Новые заболевшие выявлены в четырех территориях края: в Перми, Чайковском, Чусовском и Гремячинском округах.

В Прикамье продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в регионе в наличии имеется 333 276 комплектов вакцины от COVID-19.

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