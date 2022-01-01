На севере Пермского края выпал крупный град
Непогода обрушилась на Соликамск
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В среду, 6 июля, в Соликамске Пермского края выпал крупный град. Местные жители выкладывают фото и видео непогоды в социальных сетях. Об этом сообщает ВЕТТА.
В ГИС-центре телеканалу сообщили, что град прошёл и рядом с Пермью, чуть западнее краевого центра.
По прогнозам синоптиков, с 7 июля и до конца недели в Прикамье установится жаркая погода с температурой около + 30 градусов.
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