На севере Пермского края выпал крупный град Непогода обрушилась на Соликамск Поделиться Твитнуть

Град в Соликамске

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В среду, 6 июля, в Соликамске Пермского края выпал крупный град. Местные жители выкладывают фото и видео непогоды в социальных сетях. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ГИС-центре телеканалу сообщили, что град прошёл и рядом с Пермью, чуть западнее краевого центра.

По прогнозам синоптиков, с 7 июля и до конца недели в Прикамье установится жаркая погода с температурой около + 30 градусов.

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