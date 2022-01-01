Елена Синица Пермский аграрный университет переходит под контроль Минобрнауки Сейчас он в ведении Минсельхоза Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Пермский аграрно-технологический университет (ПГАТУ) переходит под контроль Миобрнауки. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, часть университетов перейдёт из ведения Минсельхоза России в ведение Министерства науки. В перечне 11 вузов, в том числе и ПГАТУ.





Уточняется, что изменения в учредительные документы вузов должны быть внесены в течение трёх месяцев.

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