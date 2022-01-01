Андрей Стрельцов В Пермь привезут почётный хоккейный трофей Кубок Харламова доставит в город воспитанник пермского хоккея и надежда сборной России Матвей Мичков Поделиться Твитнуть

Матвей Мичков

Министерство спорта Пермского края

В четверг, 7 июля, у пермяков появится возможность сфотографироваться с почётным трофеем Молодежной хоккейной лиги России Кубком Харламова и пообщаться с одним из самых перспективных игроков мирового хоккея Матвеем Мичковым. Фотосессия пройдёт в УДС «Молот» с 16 до 19 час. Об этом сообщили в краевом минспорта.

Матвей Мичков стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА. Он воспитанник пермского хоккея, поэтому ему и доверено привезти трофей в Прикамье. Игрок также является чемпионом Юношеских Олимпийских игр (2020), MVP Юниорского Чемпионата мира по хоккею, серебряным призёром Юношеского чемпионата мира по хоккею (2021), победителем турнира Кубка Глинки/Гретцки (2021).

8 июля Мичков представит Кубок на своей малой родине — в Кунгуре.

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