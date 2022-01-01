Елена Синица Пермских лжериелторов приговорили к лишению свободы Сумма ущерба превысила 33 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский райсуд Перми приговорил супругов-лжериелторов к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Поясняется, что 48-летняя женщина и 36-летний мужчина организовали агентство недвижимости, арендовали офис и разместили рекламу в СМИ. Затем они находили клиентов, которые не знают особенностей совершения сделок с недвижимостью. Чаще всего потерпевшими становились асоциальные и доверчивые жители, отметили в ведомстве.





Мошенники находили сведения о наличии задолженности по коммунальным платежам у собственников жилья. В результате граждан склоняли к продаже квартир, комнат. Мошенники гарантировали им приобретение иного жилья меньшей стоимостью. Они отмечали, что разница в суммах позволит им погасить задолженность. В ходе сделки злоумышленники убеждали оставить у них средства от продажи жилья.





При этом мошенники создавали видимость риелторской деятельности, демонстрируя квартиры, которые можно приобрести. Для того, чтобы граждане не обращались с заявлениями в полицию, соучастники в течение длительного времени передавали им незначительные суммы на проживание, личные расходы, аренду жилья.





Таким образом злоумышленникам удалось обмануть 35 пермяков. Общая сумма ущерба составила более 35 млн руб.





Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Его соучастница приговорена к лишению свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.

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