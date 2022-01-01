В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 46 местных жителей Все случаи заболевания диагностированы в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Все новые заболевшие проживают в Перми. Выздоровели 47 человек, летальных случаев не зафиксировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 689.

По данным сайта «Стопкоронавирус», уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет в Пермском крае 18%.

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