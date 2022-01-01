Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определена дата премьеры фильма «Сердце пармы» Съёмки проходили в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе

Константин Долгановский

Стала известна дата выхода на экраны фильма «Сердце пармы» по роману Алексея Иванова. Широкая премьера состоится 6 октября 2022 года.

Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города, где можно найти и другие следы съёмочного процесса: деревянные идолы собраны на горнолыжном курорте около ресторана «Монблан», а корабль установлен возле театра «Доминанта».

Режиссёр фильма Антон Мегердичев, в главных ролях — Александр Кузнецов (князь Михаил) и Елена Ербакова (Тичерть), снимались также Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис и другие актёры. Компания-производитель «Централ партнершип».

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