Елена Синица Частный медцентр построит в Перми хирургический корпус Разрешение на строительство было выдано 21 июня Поделиться Твитнуть

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» получил разрешение на строительство хирургического корпуса в Перми. Информация об этом содержится на сайте краевого минимущества.

Уточняется, что хирургический корпус планируется построить по адресу ул.КИМ, 64/1 (строение 2). Разрешение на строительство было получено 21 июня.





Многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья» был основан в 2005 году. На сегодняшний день в Перми работают два филиала — на ул.КИМ,64 и ул.Луначарского,66.

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