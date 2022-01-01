Елена Синица За месяц число вакансий в Пермском крае увеличилось на 14% В июне в регионе было открыто 12 тыс.вакансий Поделиться Твитнуть

В июне в Пермском крае было открыто 12 тыс.вакансий, что на 14% больше, чем в мае. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

Заметнее других выросла потребность в специалистах сфер «Добыча сырья» (+39% вакансий), «Закупки» (+31%), «Домашний персонал» (+27%).





Возросло количество вакансий и для работников сфер «Транспорт, логистика» (+26%), «Рабочий персонал» (+22%), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (+21%), «Административный персонал» (+21%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+21%), «Юристы» (+17%) и «Строительство» (+17%).





В то же время самыми востребованными специалистами остаются представители сфер «Продажи» (35% от всех вакансий), «Строительство» (22%), «Рабочий персонал» (21%),«Производство» (16%),«Транспорт, логистика» (12%).





Реже всего работодатели интересуются специалистами из сфер страхования и госслужбы (менее 1% от общего числа вакансий). За месяц снижение числа вакансий зафиксировано в банковском секторе (-1%), госслужбе (-4%) и в области безопасности (-6%).

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