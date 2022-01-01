Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 600 тыс. руб. С жалобой на энергетиков обратились сотрудники ООО «Уральская нефтяная компания» Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС за нарушение сроков подведения электроснабжения к нефтяному месторождению в Верещагинском районе штрафовало ОАО «МРСК Урала», об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу управления.

Как пояснили в ведомстве, с жалобой на энергетиков обратились сотрудники ООО «Уральская нефтяная компания». По условиям договоров сетевая организация обязалась подключить энергопринимающие устройства заявителя к электросетям ещё до 10 февраля 2022 года. Однако работы не выполнены до сих пор.

После рассмотрения дела УФАС привлекло ОАО «МРСК Урала» к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям и оштрафовало на 600 тыс. руб. Кроме того, сетевой компании выдано представление об устранении нарушения и присоединении объектов ООО к электросетям.

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