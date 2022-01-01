Более 80% опрошенных жителей Перми считают, что юбилей положительно отразится на развитии города Около 18% уверены, что ничего не изменится, только потратятся бюджетные деньги Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Агентство СВОИ провело опрос жителей Перми на тему грядущего в 2023 году 300-летнего юбилея Перми. Задавался вопрос, как изменится жизнь в городе, когда пройдёт празднование и будут реализованы все запланированные мероприятия и проекты.

Более 80% опрошенных считают, что юбилей положительно отразится на развитии города. При этом чаще всего так думают женщины, люди старше 60 лет, пенсионеры и работники бюджетной сферы. Так же выяснилось, что по сравнению с жителями других районов города наиболее позитивно настроены респонденты из Дзержинского района.

Около 73% пермяков надеются на то, что облик города станет более гармоничным и современным, 66,8% ждут увеличения количества интересных мероприятий, 63,3% — повышения информированности жителей об истории города. На усиление веры пермяков в свой город рассчитывают 62,8% опрошенных, а на увеличение рынков сбыта для пермского бизнеса 60,1%.

Более половины респондентов считают, что благодаря юбилейным мероприятиям повысится популярность Перми в России (57,8%), вырастет туристический поток (54,8%) и меньше молодежи будет уезжать из города и края (50,9%).

Пессимистов оказалось 18,2%. Они считают, что после празднования юбилея ничего не изменится, только потратятся деньги из бюджета. Такое мнение чаще высказывали живущие в Перми менее 20 лет, люди с низким уровнем образования и дохода, а также работники производственной сферы. Что в Перми после праздничного года ничего не изменится, уверены 22,2% жителей Мотовилихи.

Опрос проводился в Перми с 1 по 6 июня 2022 года. Было опрошено 707 респондентов.

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