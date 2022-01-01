Елена Синица
В Перми женщина судится с больницей из-за неудачной пластической операции
Судебное заседание состоится 15 июля
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Пермячка судится с больницей из-за неудачной пластической операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Кировского райсуда.
Поясняется, что в апреле 2021 года женщина обратилась в частную клинику для исправления косметического дефекта. После консультации с пластическим хирургом было решено провести операцию в Городской больнице им. Гринберга.
Спустя время после выписки состояние женщины ухудшилось, её госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Там она лечилась три недели. Сейчас у пермячки остались обезображивающие неизгладимые шрамы на теле.
По мнению женщины, были допущены дефекты в ходе операции. Представители медучреждения с этим не согласны.
Судебное заседание для выяснения причинно-следственных связей состоится 15 июля.
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