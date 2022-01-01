Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Частная филармония «Триумф» запускает новый проект Поздно вечером можно будет посмотреть хорошее кино Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Частная филармония «Триумф» 6 июля закрывает концертный сезон: на закрытии выступит струнный квартет с программой "Dhipli Ziya" (12 +), что переводится с греческого как «Слоёный пирог». Название связано с тем, что музыка будет звучать самая разная – и авангард, и классика, и барокко.





В перерыве между сезонами «Триумф» не будет закрываться: с 14 июля до 4 августа будет работать проект «Летний ночной кинотеатр». Европейские кинокартины последних лет можно будет посмотреть в уютной атмосфере с удобными местами на диванах и креслах-пуфиках. Сеансы будут проходить раз в неделю по четвергам, начало в 21:00.





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