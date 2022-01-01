На пермских трамваях решили изменить маршрутные указатели Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пермских трамваях с электронными указателями в рамках эксперимента для удобства пассажиров решили скорректировать систему обозначения маршрутов. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает ВЕТТА.

Ранее на трамваях, которые двигались в депо, на электронном табло размещали только номер маршрута «0», теперь же решено указывать по каким улицам в депо вагон будет следовать.

Такая необходимость стала очевидна после открытия трамвайной линии по ул. Революции. Ранее вагоны могли проследовать в депо только по ул. Петропавловской, теперь же появился альтернативный путь.

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