На пермских трамваях решили изменить маршрутные указатели
На пермских трамваях с электронными указателями в рамках эксперимента для удобства пассажиров решили скорректировать систему обозначения маршрутов. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает ВЕТТА.
Ранее на трамваях, которые двигались в депо, на электронном табло размещали только номер маршрута «0», теперь же решено указывать по каким улицам в депо вагон будет следовать.
Такая необходимость стала очевидна после открытия трамвайной линии по ул. Революции. Ранее вагоны могли проследовать в депо только по ул. Петропавловской, теперь же появился альтернативный путь.
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