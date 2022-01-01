За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 47 новых случаев COVID-19 Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 47 новых случаев COVID-19. Выздоровел 51 пациент, один человек скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 643, погибших от инфекции — 8 843.

Новые случаи заболевания диагностированы в семи территориях края: в Перми, в Пермском, Октябрьском, Чайковском, Чернушинском, Карагайском и Кунгурском муниципальных и городских округах.

Как сообщили в минздраве, на сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 334 455 комплектов вакцин от COVID-19.

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