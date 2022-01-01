Елена Синица За прошлую неделю в Перми зафиксировано 2616 нарушений ПДД Были остановлены 84 нетрезвых водителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 июня по 3 июля на территории Перми произошло 2616 нарушений ПДД. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

При этом в семи случаях есть пострадавшие. В результате ДТП 12 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.





За прошедшую неделю были остановлены 84 нетрезвых водителя, 42 — без водительских прав. Кроме этого, зафиксировано 338 случаев непродоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 371 раз. Водители автобусов нарушили правила 28 раз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.