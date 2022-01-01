В Перми на торги выставлена площадка под строительство шестиэтажного жилого дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми назначена дата аукциона на право заключения договора аренды участка под строительство многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе по адресу ул. Вильямса, 5а. Он состоится 4 августа. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Участок расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2 и позволяет возвести многоквартирный дом высотой до шести этажей. Площадь земли - 4 704 кв. м, начальная стоимость — 6,8 млн руб.

Срок аренды участка — 5,5 лет. Победителю торгов необходимо единовременно внести арендную плату за 3 года.

В этот же день на торгах будут представлены две площадки в микрорайоне Ново-Бродовский под строительство индивидуального жилья и одна площадка под складирование.





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