Елена Синица На этой неделе в Перми без холодной воды останутся около 40 домов Причина — аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

На неделе с 3 по 10 июля в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — аварийно-восстановительные работы. Об этом говорится на сайте «Новогора-Прикамье».

Так, в среду, 6 июля с 09:30 до 19:30 отключат воду по следующим адресам:





— ул. Грибоедова, 130





— ул. Ижевская, 23, 25, 27, 29





— ул. Льва Шатрова, 10, 26, 28, 33, 34, 4, 6, 8, 9





— ул. Чкалова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8





Затем, 9 июля с 09:30 до 19:30 отключение запланировано в домах по адресам:





— ул.Белинского, 42, 50, 53





— ул.Газеты Звезда, 58





— ул.Героев Хасана, 1, 4, 6





— Комсомольский проспект, 67, 70, 72, 74





— ул.Куйбышева, 82, 82/1





— ул.Сибирская, 57, 59, 61, 63а, 75





— ул.Юрия Смирнова, 3

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