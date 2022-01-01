Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Раскольников» Театра-Театра получил продолжение Премьерные показы пройдут на Заводе Шпагина Поделиться Твитнуть

На «Заводе Шпагина» 8, 9, 10 и 11 июля пройдут премьерные показы драматического спектакля Марка Букина «Раскольников» (18+).

Театральные завсегдатаи удивятся: ведь показывали же «Раскольникова» 8 ноября 2021 года! Однако в тот раз из-за ограничений, связанных с пандемией, состоялся единственный показ, а главное — было представлено только два акта, а сейчас появился третий. Продолжительность трёхактной версии составит четыре часа (с двумя антрактами).

Режиссёр определяет жанр премьеры как драматическое исследование о природе насилия по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

На сайте театра говорится:

«Раскольников» — это крупный нестандартный проект, в котором команда постановщиков пытается размыть границы между романом Достоевского и сегодняшним днём, создав мультижанровое пространство на стыке документального, реалистического, исторического и сценически-театрального контекста.

По замыслу режиссёра, Раскольников, не оставшийся на территории романа, а существующий в наше время, страшнее и бескомпромисснее, чем у Достоевского. Это больше не студент-теоретик, а бунтарь-практик, убеждённый в своём праве на кровь и месть. Убийство старухи-процентщицы Алёны Ивановны для него является лишь первым кровавым шагом на пути сверхчеловека, который имеет право вершить правосудие. Насилие для этого, современного, Раскольникова становится формой личного манифеста. Его Преступление — это месть Создателю, допустившему на созданной им земле все глобальные катастрофы мировой истории».

В ролях Марат Мударисов, Алёна Главатских, Мария Полыгалова, Анатолий Смоляков и другие артисты.

Показы состоятся на территории цеха Д1 социокультурного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1д).

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