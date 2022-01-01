В мае потребительские цены в Прикамье снизились на 0,9% Заметнее всего подешевели услуги — на 2,3% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае составил 99,1%. В том числе на продовольственные товары — 100,2%, непродовольственные товары — 99,0%, услуги — 97,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Отмечается, что стоимость продуктов питания изменялась разнонаправленно. Так, яйца подешевели за месяц на 13,7%, сахарный песок — на 5,9%, овощи — на 3,5%. При этом на 5,5% выросли цены на хлеб, на 5% — на мороженую рыбу и питьевые сливки. Алкогольная продукция подорожала на 1,6%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в мае составила 6114,8 руб. Это на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди непродовольственных товаров в мае заметнее всего на 1,6% подешевели медикаменты, на 1,1% — электро- и другие бытовые товары (при этом по сравнению с началом года цена бытовой техники всё равно выше почти на треть).

В мае на 1,6% подорожали парфюмерно-косметические товары, на 1,1% — мебель. Среди отдельных видов продукции заметно выросли в цене хозяйственное мыло (+11%) и зубная паста (+10%).

В сфере оказания услуг населению самое большое снижение за месяц — на 12,9% — продемонстрировали цены на услуги в сфере зарубежного туризма. На 2,3% подешевели услуги организаций культуры, на 1,3% — пассажирского транспорта. При этом проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 17%, а полёт в салоне экономического класса самолета подешевел на 16,9%.

На на 1,5 — 2% выросли в цене услуги связи, медицинских организаций, страхования.

Среди отдельных видов услуг заметнее всего поднялась стоимость занятий на курсах иностранных языков — на 11,3%.

Как заключили в Пермьстате, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения за май 2022 года поднялась в Пермском крае на 0,4% и равнялась сумме в 19363,78 руб.

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