Андрей Стрельцов «Амкар» узнал дату старта и соперников по чемпионату Первый официальный поединок пермские футболисты проведут 29 июля Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Опубликовано расписание для команд, выступающих в четвертой группе Второй лиги ФНЛ. В этом турнире выступает пермский «Амкар». Всего в соревновании примут участие 12 команд. Год назад было 15. Четыре прекратили своё существование, в том числе и пермская «Звезда».

Как сообщает пресс-служба клуба, первый стартовый поединок в новом сезоне «красно-чёрные» проведут 27 июля. На выезде они сыграют против ФК «Тюмень». Дома зрители впервые увидят «Амкар» 30 июля. Соперником будет дебютант соревнований ФК «Химик-Август» из поселка Вурнары Чувашской республики.









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