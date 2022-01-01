Анна Брюханова Реставрацию экспонатов Пермской художественной галереи проведёт ООО «Архитрав» Срок выполнения работ — до 16 ноября 2022 года Поделиться Твитнуть

Сцена из быта манси

Пермская государственная художественная галерея

Подведены итоги конкурса на реставрацию нескольких предметов из музейной коллекции Пермской государственной художественной галереи. Победителем тендера стало ООО «Архитрав». Стоимость контракта составила 2,2 млн руб. Это порядка 85% от начальной цены — она достигала 2,6 млн руб. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен восстановить четыре экспоната.

Первому — креслу-бержер XIX века, необходима очистка дерева, позолоты и бархата, укрепление ножек, разломов и трещин, покрытие подлокотников лаком и воссоздание утраченных элементов ткани и резного декора.

Кресло-бержер 19 века

Пермская государственная художественная галерея

У предмета «Сцена из быта манси» (начало XX века, кость) обнаружены следующие дефекты: у некоторых фигурок оленей отпали рога, у части деревьев не хватает веток. Подрядчик должен очистить предмет от загрязнений, склеить детали с применением специального микроскопа и устранить прочие мелкие дефекты.

Пятнадцатисвечной люстре (конец XIX века) требуется ремонт крепежа части подвесок. Нужные элементы люстры демонтируют, изготовят новые крепления и восстановят лакокрасочный слой.

Пятнадцатисвечная люстра

Пермская государственная художественная галерея

У настольных часов в футляре (первая половина XIX века) устранят деформацию металлических элементов, восстановят утраченный мрамор и эмаль, а также изготовят дополнительные опору и подставку для монтажа. Сейчас часы не имеют механизма и пребывают в разобранном состоянии. Стрелки отсутствуют, и утрачена одна эмалевая вставка с римской цифрой. Верхняя часть часов распадается на мраморные пластины и фигурки купидонов. Футляр из чёрного камня расколот и расклеен, некоторые элементы камня утрачены.

Настольные часы в футляре

Пермская государственная художественная галерея

Срок выполнения работ — до 16 ноября 2022 года. Исполнитель также подготовит реставрационный паспорт, куда войдут изображения фотофиксации.

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