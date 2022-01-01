Андрей Стрельцов Пермский ХК «Молот» определился с планами подготовки к новому сезону Одну из игр пермские хоккеисты сыграет с клубом из КХЛ Поделиться Твитнуть

В ходе подготовки к новому сезону пермский «Молот» проведёт три товарищеские встречи и примет участие в двух турнирах. Как сообщает пресс-служба «Молота», в планах встреча с клубом из КХЛ «Локомотивом». Поединок намечен на 6 августа в Ярославле. 12 и 13 августа подопечные Альберта Логинова сыграют на своем льду с «Ижсталью».

Традиционный турнир «Кубок Прикамья» состоится с 16 по 18 августа. Его участниками, помимо «Молота», станут «Феникс» (Казань), «Омские Крылья» (Омск) и «Зауралье» (Курган). Ещё один турнир, в котором пермский клуб примет участие пройдёт в Тюмени.

Начало сборов запланировано на 12 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.