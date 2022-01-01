Елена Синица В Пермском крае простятся с погибшим на Украине военнослужащим из Александровского округа Прощание с Данилом Калиндиным пройдёт 5 июля Поделиться Твитнуть

Во вторник, 5 июля, в посёлке Всеволодо-Вильва состоятся похороны военнослужащего Данила Калиндина. Он погиб в ходе спецоперации на Украине в июне. Об этом сообщает администрация Александровского округа в социальных сетях.

Церемония прощания будет проводиться в ДК «Химик» с 10 до 12 часов. В 12:00 начнётся панихида.

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