Елена Синица Из-за коронавируса дистанционно продолжают работать только 11% пермских компаний Это в два раза меньше, чем было три месяца назад Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Только 11% пермских компаний продолжают работать удалённо из-за коронавируса. Это в два раза меньше, чем три месяца назад. Такие данные приводит портал SuperJob.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается. Теперь в каждой второй компании Перми, где ещё есть удалёнка, их менее 9%.





В Москве удалённый формат работы остаётся в 15% компаний, в Санкт-Петербурге — 13%. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% организаций.

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