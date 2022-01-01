Елена Синица На границе Удмуртии и Пермского края произошло смертельное ДТП Погибло четыре человека Поделиться Твитнуть

фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

В результате ДТП на автодороге Воткинск-Чайковский погибло четыре человека. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсетях.

Уточняется, что произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi Dion и грузового автомобиля ГАЗ 3307.Погибло четыре человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля. Ребенок, находящийся также в легковом автомобиле и водитель грузового автомобиля госпитализированы.





Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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