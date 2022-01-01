Елена Синица Общежитие для учащихся Чайковской госакадемии физической культуры и спорта достроят в этом году Готовность объекта составляет 80% Поделиться Твитнуть

Фото: ППК "Единый заказчик"

Общежитие для учащихся Чайковской государственной академии физической культуры и спорта достроят в четвёртом квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик».

Общая площадь объекта составит 10,7 тыс.кв.м. В общежитии смогут поселиться порядка 250 студентов. Общежитие будет состоять из двух шестиэтажных корпусов, соединенных между собой двухэтажным центральным корпусом. Также на территории появится тренажёрный зал, площадки отдыха, автостоянки и площадки для мусоросборника.





На данный момент готовность объекта составляет 80%. Подрядчик выполняет работы по отделке, устройству внутренних инженерных систем и благоустройству.

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