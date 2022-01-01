Портфель кредитов малого и среднего бизнеса в Пермском крае превысил 92 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 39% Поделиться Твитнуть

Предприятия малого и среднего бизнеса Прикамья за январь—апрель 2022 года взяли банковские кредиты на общую сумму около 45 млрд руб, это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным на 1 мая, кредитный портфель МСП превысил 92 млрд руб. (+ 39% за год).

Как сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю, положительной динамике способствовали меры антикризисной поддержки бизнеса. Льготными программами воспользовались 435 компаний и индивидуальных предпринимателей Пермского края. Сумма полученных средств составила 3,8 млрд рублей. Также рефинансированы взятые ранее кредиты на 1,7 млрд руб.

Отмечается, что качество кредитного портфеля остается высоким. Просроченная задолженность за год уменьшилась, ее доля в общем объёме кредитов субъектов МСП составила 3,1%.

«В дальнейшем рост кредитного портфеля будет стимулировать изменение условий расширенной программы кредитования МСП, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — В связи с постепенным смягчением денежно-кредитной политики Банк России с середины июля меняет параметры механизма поддержки бизнеса. Банки — участники программы стимулирования кредитования МСП будут получать фондирование и предоставлять кредиты по ставкам, привязанным к ключевой. Это повысит доступность заемных средств для бизнеса».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.