Елена Синица Для владельцев отелей и гостиниц на пять лет отменили НДС Соответствующее решение приняло правительство РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владельцы туристической отрасли на пять лет освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что решение касается владельцев отелей, гостиниц, хостелов и других мест размещения туристов. Мерой поддержки могут воспользоваться новые и реконструированные объекты, которые ввели в эксплуатацию с 1 января 2022 года.





Объекты будут внесены в реестр объектов туриндустрии. Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию после 1 января 2022 года.





В случае, если гостиница введена в эксплуатацию давно и её нет в реестре, то её услуги облагаются НДС 0% с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно.

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