Елена Синица Соликамскому округу передали в собственность комплекс для содержания бездомных животных Речь идёт о комплексе на ул.Всеобуча,97 Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Росимущество передало в собственность Соликамского городского округа имущественный комплекс для содержания бездомных животных (ул. Всеобуча, 93). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комплекс состоит из земельного участка площадью 50 897 кв. м и 14 объектов недвижимого имущества. Предполагается, что это позволит решить проблему содержания бездомных животных в округе.

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