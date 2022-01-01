Елена Синица Для 46% прикамцев еда самая большая статья расходов Также в числе значительных трат аренда жилья и ипотека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала для поиска работы hh.ru, для 46% жителей Пермского края самая большая статья расходов — еда.

Кроме этого, в числе основных расходов респонденты называли аренду жилья или ипотеку (39% опрошенных), коммунальные расходы (29%), ипотечные кредиты (21%).





Около 18% рассказали, что существенную часть зарплаты тратят на детей. По 8% опрошенных назвали значительной тратой транспорт или досуг, по 7% — лечение и образование, 6% — уход за собой, 5% — одежду и обувь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.