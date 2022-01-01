УЗПМ поддержал фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Губахе стартовал XI ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Перед жителями Прикамья и гостями края выступили артисты театра и балета Башкортостана. Полюбоваться закатом на вершине хребта Рудянский спой и увидеть «Свет погасшей звезды» от артистов классического балета собралось несколько тысяч зрителей.

Для поклонников уникального культурного явления Пермского края организаторы подготовили насыщенную программу: в течение недели их ждут выступления балетных трупп из Уфы и Челябинска, спектакли в исполнении Северного драмтеатра имени Михаила Ульянова, «Чеховской студии» Музея-заповедника А.П.Чехова из Подмосковья, Губахинского театра «Доминанта».

Пресс-служба УЗПМ

На открытии ландшафтного фестиваля была проведена беспроигрышная Зеленая лотерея, участники которой могли получить приятные и полезные призы от друзей и партнеров фестиваля. Так, Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) специально для Зеленой лотереи выпустил эксклюзивную линию зеленого мерча: наборы из теплых пледов и спортивных бутылок для воды, чтобы было уютно смотреть спектакль под открытым небом. Все собранные средства будут направлены на деятельное поддержание чистоты на ландшафтных площадках в окрестностях Губахи.

Пресс-служба УЗПМ

В этом году компания вновь организовала поездку для сотрудников УЗПМ, а также активистов и ветеранов Краснокамского и Пермского округов. Для отдыхающих была подготовлена интерактивная программа — установленный спиннер-360 фиксировал яркие моменты фестиваля и отличного настроения его гостей. Полученными роликами прикамцы щедро делились в соцсетях.

— Несмотря на свою молодость, фестиваль приобрёл международную известность, сразу и навсегда завоевал любовь ценителей красоты, утонченности и элегантности, — делится впечатлениями генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. — Оперные арии от ведущих театров страны, мюзиклы, мировые рок-оперы, балет в лучах заката — уникальное явление в сочетании с суровой, неповторимой по своей красоте природой Прикамья. Данный фестиваль — это не просто визитная карточка Пермского края, это серьезный бренд, и для нас большая честь быть партнёром на протяжении 8 лет этого прекрасного действа, приобщать к миру искусства своих сотрудников.

Пресс-служба УЗПМ

Завершился вечер праздничным салютом в честь торжества искусства.

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