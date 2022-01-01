Суточный прирост больных коронавирусом в Пермском крае вырос до 50 человек При этом выздоровели только 30 пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 50 новых случаев COVID-19. Это наибольшее число заразившихся с 13 июня. Среди зараженных 21 житель в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 30 пациентов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 596.

Новые случаи заболевания диагностированы в 12 территориях края: в Перми, Березниках, Краснокамске,а также Верещагинском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Суксунском, Октябрьском, Ильинском, Очерском и Александровском муниципальных и городских округах.

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