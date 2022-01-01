Елена Синица В Перми построят четвёртый муниципальный дом для переселенцев из аварийного жилья Он проявится в микрорайоне Владимирский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Перми расселили порядка 17 тыс.кв.м аварийного жилья. Ещё примерно столько же планируется расселить до декабря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На данный момент аварийный жилищный фонд Перми насчитывает более 860 многоквартирных домов. Их общая площадь составляет около 540 тыс.кв.м (1,92% от площади домов в Перми).





В 2023-2024 годах запланировано расселить почти 80 тыс. кв. м за счёт строительства муниципальных домов.

Ранее сообщалось о трёх домах на ул. Маяковского, 54, 57 и ул. Чайковского, 11. Теперь же принято решение выделить средства на строительство четвёртого муниципального дома в микрорайоне Владимирский по адресу по ул. Нейвинской, 3а.





На сегодня полностью расселены и готовы к сносу 87 (43 тыс. кв. м). Уже снесено 13 домов, до конца года снесут ещё 17. На эти цели предусмотрено 100 млн руб.

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