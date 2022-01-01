Елена Синица В пермских кинотеатрах покажут трансляцию матча за Суперкубок России Стоимость билета — 350 руб. Поделиться Твитнуть

Фото: сайт киносети "Синема парк"

В кинотеатрах в ТРК «Семья» и «Кристалле» покажут трансляцию футбольного матча за Олимп-Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте сети кинотеатров «Синема парк».

Отмечается, что трансляция начнётся 9 июля в 19:00 по московскому времени.





По данным из расписания кинотеатров, стоимость одного билета на трансляцию составит 350 руб.

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