В Пермском крае на этой неделе ожидается тридцатиградусная жара Интенсивное потепление начнётся со вторника Поделиться Твитнуть

В Прикамье на этой неделе придёт значительное потепление. Средняя температура воздуха превысит норму на 1-3° и впервые этим летом столбики термометров преодолеют отметку в +30. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник дневная температура еще не превысит +16…+21°, а в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Во вторник осадков не ожидается, а температура начнёт быстро расти до +21…+26°.

В среду уже будет жарко: +24…+29°. При этом теплее всего будет в северных районах. Местами возможны небольшие дожди и грозы.

В четверг и пятницу жара усилится до +26…+31°. В выходные, по предварительным прогнозам, температура будет в пределах +25…+33°. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы.

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