«Амкар» в контрольном поединке обыграл «КАМАЗ» Матч состоялся в Ижевске Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар» в контрольном поединке обыграл ижевский «КАМАЗ». Команда из Набережных Челнов выступает в более высоком дивизионе, чем пермский клуб - в ФНЛ, тем не менее подопечные Рустема Хузина праздновали победу со счётом 2:1.

Голы в пермской команде забили Дмитрий Шерстобитов и игрок, находящийся на просмотре.

Отметим, что это был второй подряд поединок команды из Татарстана в этот день. Двумя часами ранее она сыграла с местным «Зенитом».

Футболисты пермского «Амкара» продолжат второй этап подготовительных сборов к новому сезону на базе в Перми.





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