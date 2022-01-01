Андрей Стрельцов Пермская бегунья победила на Кубке страны с лучшим результатом сезона в Европе Это второй успех пермских атлетов на престижных стартах Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

В воскресенье, 3 июля, в Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике. Соревнование считается вторым по значимости в отечественном сезоне. На старт вышло 425 спортсменов, представлявшие 59 российских регионов.

Пермяки дважды стали лучшими на Кубке. В беге на 3000 метров с препятствиями первенствовала Екатерина Ивонина. Она сумела показать лучший результат сезона в Европе — 9 минут 13,75 секунды.

Ранее, как мы уже сообщали, не было равных на дистанции 5000 метров Владимиру Никитину.

Следующим стартом для российских легкоатлетов станет чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября





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