Андрей Стрельцов Пермский атлет победил на Кубке страны Владимир Никитин стал лучшим на дистанции 5000 метров Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта

В Брянске проходит Кубок России по лёгкой атлетике. Эти старты входят в серию соревнований «Королева российского спорта». В них принимают участие все сильнейшие легкоатлеты нашей страны. Среди них и спортсмены Пермского края.

Так, в Брянске на дистанции 5000 метров первенствовал наш земляк Владимир Никитин. Он показал результат 13 минут 23 и 82 сотых секунды. Ещё один бегун из Пермского края, Константин Холмогоров, стал третьим на дистанции 800 метров.

Выступая на этапах «Королевы спорта», легкоатлеты набирают рейтинговые очки, чтобы поехать на 1-ю Спартакиаду между субъектами Российской федерации по летним видам спорта, которая пройдёт в Челябинске с 25 по 28 августа.

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