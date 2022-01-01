Андрей Стрельцов
Пермский атлет победил на Кубке страны
Владимир Никитин стал лучшим на дистанции 5000 метров
В Брянске проходит Кубок России по лёгкой атлетике. Эти старты входят в серию соревнований «Королева российского спорта». В них принимают участие все сильнейшие легкоатлеты нашей страны. Среди них и спортсмены Пермского края.
Так, в Брянске на дистанции 5000 метров первенствовал наш земляк Владимир Никитин. Он показал результат 13 минут 23 и 82 сотых секунды. Ещё один бегун из Пермского края, Константин Холмогоров, стал третьим на дистанции 800 метров.
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