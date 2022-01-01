Пермский автохолдинг «Сатурн-Р-Авто» сохранит салоны Renault Закупать автомобили планируется путём параллельного импорта Поделиться Твитнуть

Пермский автохолдинг «Сатурн-Р-Авто» (входит в холдинг «Сатурн-Р») не станет перепрофилировать салоны Renault. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщил Александр Репин, владелец «Сатурн-Р».

Компания продолжит закупать автомобили бренда и запчасти к ним путём параллельного импорта, заявил Репин, сейчас ищутся варианты поставок. Также салоны Renault будут продолжать заниматься сервисным обслуживанием машин марки, которых в регионе насчитывается около 30 тыс.

«Сатурн-Р-Авто» является единственным дилером Renault в Пермском крае. Два автосалона бренда Компания находятся в Перми и один в Березниках.

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