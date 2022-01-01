До 10 июля пермяки могут увидеть Великий парад планет Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья с 10 июля могут увидеть уникальное космическое явление — Великий парад планет. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сотрудников пермского планетария.

Всего можно будет наблюдать пять планет Солнечной системы одновременно: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Рекомендуемое время наблюдения — с 3 часов утра и до рассвета. Планеты можно отыскать с помощью бинокля на восточной стороне неба.

Следующее подобное событие произойдет в 2161 году.

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