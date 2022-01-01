В Перми раскрыто убийство таксиста 15-летней давности Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя краевого центра. Он обвиняется в убийстве и разбое, совершённым в феврале 2007 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 15 лет назад тогда ещё несовершеннолетний житель Перми решил угнать автомобиль. Вооружившись ножом, он поймал такси и попросил водителя отвезти его по указанному адресу. Когда автомобиль остановился, злоумышленник напал на шофёра и нанёс ему множественные удары ножом по телу. Убедившись, что жертва мертва, убийца скрылся с места преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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