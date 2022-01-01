Служба доставки IKEA продолжит работу в Перми Товары бренда будут доставляться покупателям из-за границы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми служба доставки IKEA планирует продолжить работу. Об этом изданию «Текст» сообщил глава пермской службы доставки Михаил Клычков.

По его словам, после объявления IKEA об уходе из России число поступающих в службу заказов выросло вдвое.

Сейчас пермская служба доставки планирует максимально поучаствовать в распродаже товаров IKEA, чтобы сделать запасы для оффлайн-точки. В будущем компания собирается возить товары шведского бренда из-за рубежа.

Для этого придётся заново отстраивать логистику, но, по словам Клычкова, это того стоит. «В Перми много поклонников IKEA и спрос на продукцию шведского ритейлера точно будет», — отметил Клычков.

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